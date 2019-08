Peklo na silnicích. Policie si o posledním letním víkendu došlápne na řidiče

Zvýšenou pozornost by měli řidiči věnovat zejména maximální povolené rychlosti, která je nejčastějším důvodem vzniku dopravních nehod. Policie bude její dodržení monitorovat pomocí radarů.

Vzhledem k předpokladu vyššího výskytu nehod bude na několika místech v rámci prevence vzniku nežádoucího zdržení, dispozici ihned několik odtahových vozidel, která pomohou v krizových situacích odstranit z vozovky nepojízdná auta.

Výskyt nežádoucích kolon na dálnicích by měl tímto opatřením být částečně eliminován. Podle serveru TN.cz by mělo být pět vozidel na dálnici D1 a po jednom vozidle by se mělo nacházet na dálnicích D2 a D5. V některých úsecích dálnic ale probíhají opravy, je tedy nutné s určitou mírou zdržení počítat.

Odborníci apelují na řidiče, aby neusedali za volant pod vlivem drog, alkoholu, nebo pokud se necítí dostatečně odpočati. Doporučuje se před jízdou spánek v minimální délce 6 hodin.

Nutné je také dodržení přestávek, které by měly být přibližně každé 2,5 hodiny. Zastávky je nutné plánovat ještě před cestou a vybírat dostatečně vybavená odpočívadla, na kterých je možné zakoupit například občerstvení. Lékaři doporučují vypít minimálně jeden litr vody, nebo neslazeného čaje za 4 hodiny jízdy.

Venkovní teploty v následujících dnech by se měly pohybovat podle Českého hydrometeorologického ústavu na našem území okolo 30 stupňů. Odborníci doporučují případnou klimatizaci nastavit tak, aby rozdíl teplot nepřesahoval 6 stupňů a nedocházelo tak k šoku organismu vystavením teplotních rozdílů.

Před cestou je taktéž nutné zkontrolovat povinnou i doporučenou výbavu, pneumatiky, doklady, ověřit si nejen stav paliva, ale také třeba chladící kapaliny.