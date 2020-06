Správa železnic urychlí několik projektů, pozornost se má věnovat přejezdům

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Stát chce urychlit investice do železniční sítě, ještě letos by proto měla začít řada staveb plánovaných na příští roky. Chce tak využít navýšeného rozpočtu na dopravní stavby. Novinářům to dnes řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Vláda nedávno navýšila rozpočet Správy železnic na 48 miliard Kč.