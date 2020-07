Stát chce investovat do zabezpečení železnice desítky miliard

Po dnešním jednání komise pro bezpečnost na železnici to uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Komise vznikla před 14 dny v reakci na sérii nehod na železnici.

ETCS je automatický zabezpečovací systém, který kontroluje pohyb a polohu vlaků a umožňuje zastavit vlak na dálku. Ministerstvo dopravy počítá s jeho zaváděním na celostátních i regionálních tratích. Nejdříve by měl být na koridorových tratích, konkrétně na prvním a druhém koridoru do roku 2025, na třetím a čtvrtém koridoru o další dva roky později. Investice do tratí by měly pokračovat i po roce 2030.

Vedle tratí je nutné systém instalovat i do vlaků. To chce Havlíček stihnout nejpozději do deseti let. V první fázi by podle něj měl stát systémem zajistit 900 vozů.

Další miliardové investice mají směřovat na zajištění železničních přejezdů. Správa železnic vytipovala 500 přejezdů, které považuje za kritické. Zabezpečit je chce nejpozději do dvou let. Na zabezpečení přejezdů by podle Havlíčka měl stát ročně investovat více než miliardu korun. Vedle toho správa začala s kontrolami železničních mostů. Po vyhodnocení jejich stavu chce ty, které budou ve špatném stavu, opravovat. Komise se dnes věnovala také otázce kácení dřevin poblíž tratí, které mohou ohrozit provoz. Havlíček k tomu řekl, že bude chtít upravit legislativu tak, aby zjednodušil likvidaci rizikových stromů.

Podle statistik z letošního dubna je systémem ETCS pokryto přes 255 kilometrů železničních tratí, dalších 206 kilometrů mezi Břeclaví a Petrovicemi u Karviné je ve zkušebním provozu a 108 kilometrů mezi Přerovem a Českou Třebovou přibude v letošním roce. Celkem je v Česku v současné době přes 9000 kilometrů železnic.

V posledních týdnech se na železnici stalo několik velkých nehod. Nejtragičtější byl v červenci střet dvou vlaků na Karlovarsku u Perninku, při kterém zemřeli dva lidé a dalších 24 bylo zraněno. Další tragická nehoda se stala u Českého Brodu, kde v polovině měsíce narazil osobní vlak do zadní části nákladního expresu. Při nehodě zemřel strojvedoucí. Příčiny nehod se vyšetřují, podle předběžných zpráv šlo o lidské chyby. Havlíček po nehodách v polovině července inicioval vznik nové expertní komise, která bude každých 14 dnů řešit otázky bezpečnosti na železnicích. V komisi jsou zástupci ministerstva, Drážního úřadu, Správy železnic, Drážní inspekce, státních dopravců a akademické obce.

Strojvůdci situaci v technickém zabezpečení regionálních tratí kritizovali, je podle nich nedostatečné. Odmítají, aby byl provoz závislý jen na lidském faktoru a žádají, aby byly více využívány technologie, které jsou již nyní k dispozici.