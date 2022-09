Stát chystá zjednodušení technických průkazů aut a zápisy elektronicky

— Autor: ČTK

Stát připravuje zjednodušení technického průkazu vozidel. Od roku 2024 by už motoristé neměli potřebovat velký technický průkaz, o rok později by pak mělo být možné vyřizovat zápisy v registru vozidel elektronicky. Na dotaz ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Nyní má každý majitel vozu povinně malý i velký technicky průkaz.