Středočeský kraj neodškodní cestující s kupony

Hejtmanství namítlo, že po celou dobu byla zajištěna dopravní obslužnost a autobusová ani drážní doprava nebyla zásadněji omezena, jen byl v některých případech zaveden prázdninový provoz, kdy je intenzita dopravy o pět až 15 procent nižší. Prioritou bylo zajištění spojení pro dojíždění do práce a k lékaři včetně večerních spojů, uvedla dnes Helena Frintová z krajského úřadu.

Zástupci STAN poukázali na to, že nepravidelní či náhodní cestující měli několik týdnů dopravu v podstatě zdarma, protože se kvůli ochraně řidičů před koronavirem přestalo vybírat jízdné v hotovosti a elektronické jízdné není zatím příliš rozšířeno. Oproti tomu pravidelní cestující, kteří měli již zaplacenou předplatní jízdenku, ji kvůli omezení pohybu osob často nemohli ani využít. Podle STAN by tato diskriminace měla být odstraněna prodloužením kuponů. Roční kupony by měly být podle STAN prodlouženy o 30 dnů, čtvrtletní alespoň o týden.

Hejtmanství namítlo, že pokud se snížilo využití veřejné dopravy, nemůže za to kraj. Důvodem byly podle něj překážky na straně zaměstnavatelů, kteří omezili pracovní dobu nebo zavedli home office. "Nikdy nebylo deklarováno cestování zdarma, přestože z epidemiologických důvodů byla přepravní kontrola omezena," uvedla Frintová.

Středočeský kraj podle ní nezaznamenal jediný požadavek na proplacení takzvané nevyužité části předplatného. I během epidemiologických opatření, kdy nebyl po dobu jednoho měsíce umožněn nástup předními dveřmi, měli cestující možnost si v mnohých případech vedle časových jízdenek koupit jednorázové jízdenky v předprodeji. Kraj podle Frintové také nemůže za skutečnost, že někdo nemohl využít časový kupon po celou dobu jeho platnosti. "Z naší strany služba poskytována byla," dodala.

Tržbové riziko z jízdného je podle smluv na straně dopravců. V ostatních krajích je to zejména v autobusové dopravě na straně objednatele, tedy kraje. Prodloužením platnosti kuponů by tak nastal další propad tržeb dopravců, kteří by logicky požadovali náhradu po vydavateli takového opatření, tedy kraji. Odhad propadu tržeb za dobu trvání nouzového stavu je podle Frintové kolem 72 milionů Kč. "Systém předplatných jízdenek je nastaven tak, aby umožňovaly finančně výhodné dojíždění, tedy v přepočtu je dojížďka nezanedbatelně levnější než při zakupování jednotlivého jízdného," připomněla.