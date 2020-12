Středočeští silničáři dnes místy nevyjeli, padnou za to pokuty

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Středočeští silničáři dnes na některých místech neošetřili silnice kvůli poruchám, podle hejtmančina prvního náměstka Martina Kupky (ODS) za to padnou pokuty. Do budoucna by se podobné výpadky neměly opakovat, uvedl Kupka v tiskové zprávě.