Tendr na opravu metra je podle DPP v pořádku

Tendr kritizovala v uplynulém týdnu opozice i Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN), které vládnou s Piráty a Prahou Sobě, a požadovaly odchod generálního ředitele Petra Witowského i náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě). Oba pochybení odmítli.

Dozorčí rada se dnes usnesla, že představenstvo v čele s Witowským jednalo v souladu se zákonem i stanovami podniku. S usnesením souhlasila až na jednoho člena celá dozorčí rada. V zápise je podle informací ČTK rovněž uvedeno, že dozorčí rada byla o zakázce informována standardně.

Na jednání byli přítomni zástupci právních kanceláří, kteří vyloučili možnost otevřeného výběrového řízení. Podnik by v něm totiž musel zveřejnit kompletní dokumentaci, kterou ale nevlastní, a hrozila by mu tak žaloba. V pondělí to ČTK řekl také Witowski. Dozorčí rada se přesto rozhodla, že nechá vypracovat ještě jeden nezávislý posudek.

Podnik provozuje kromě souprav od Škody Transportation také vlaky Siemens, u kterých byla obdobná zakázka na servis bez většího rozruchu uzavřena v roce 2018. Nyní už žádná podobná zakázka na servis v plánu není, DPP nicméně připravuje tendr na nákup nových souprav metra, které se mají obejít bez strojvedoucího. Budou jezdit na nové lince D.

DPP provozuje na třech linkách metra 61 stanic. Roční provoz metra vyjde na několik miliard korun. DPP je největší městskou firmou a zaměstnává skoro 11.000 lidí. Praha dotuje DPP více než 13 miliardami korun ročně.