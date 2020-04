Tragická nehoda mezi Teplicemi a Bílinou: Kamion smetl lidi pracující na silnici

Nehoda se stala na silnici první třídy u Pňoviček na Teplicku. Do nemocnice záchranáři odvezli člověka se středně těžkým zraněním. ČTK to řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Je to spolu s lednovou nehodou na Písecku letos nejtragičtější nehoda. Srážka dvou aut si tam vyžádala rovněž tři lidské životy.

U nehody zasahoval podle Voleníka také záchranářský vrtulník. Zdravotníci resuscitovali jednoho ze zraněných, měl být letecky dopraven do traumacentra v Ústí nad Labem. Přes veškerou snahu záchranářů se ale člověka oživit nepodařilo. Dva lidé tak zemřeli bezprostředně po nehodě, třetí po neúspěšném oživování.

Dvě hasičské jednotky vyjely k dopravní nehodě dvou kamionů a dodávky na silnici číslo 13 u Bíliny - Ohníče. Na místě zasahuje vrtulník Letecké záchranné služby. Podle posledních informací tři lidé zemřeli. Jeden zraněný byl převezen do nemocnice. pic.twitter.com/n4U4FM4qU0 — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) April 16, 2020

"Komunikace první třídy číslo 13 je pro dopravu v obou směrech uzavřená," řekl ČTK mluvčí teplické policie Daniel Vítek. V místě se tvoří dlouhé kolony, policisté odklánějí dopravu. Objížďka je možná přes Pňovičky. Doba uzavírky se podle policie nedá zatím odhadnout. "Uzavírka bude trvat určitě několik hodin," dodal Vítek. Podle webu policie by silnice měla být uzavřená do 21:00.

Dnešní nehoda, při které na Teplicku zemřeli tři silničáři, je nejtragičtější svého druhu v posledních letech. Naposledy zemřel pracovník údržby letos v březnu, kdy u obce Bačálky na Jičínsku srazilo osobní auto dva silničáře, jeden u nich nepřežil. V říjnu 2015 pak na dálnici D5 srazilo u Prahy nákladní auto muže, který čistil u svodidel kanálové svody. Na místě zemřel. Vážné nehody, kdy někdo srazil silničáře při práci, se staly také v září 2015 na kilometru 63,5 dálnice D5 nebo v lednu 2018 na dálnici D10 u Mladé Boleslavi, v obou případech pracovníci údržby vyvázli s těžkými zraněními.