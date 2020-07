Tragická nehoda na severu Čech: Dva mrtví po nárazu auta do sloupu

Nehoda se stala dnes po 5:00 v ulici Rumburská. "Řidič z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci a narazil do sloupu," uvedl Vítek. Mluvčí záchranky Prokop Voleník ČTK řekl, že dva mladí muži utrpěli velmi těžká zranění a přes veškerá úsilí hasičů i záchranářských posádek svým zranění podlehli.

Místo nehody bylo kvůli vyšetřování zhruba do 10:00 uzavřené. V současné době je provoz už plně obnoven.

Čtyři lidé se dnes lehce zranili při nehodě tří osobních aut u Koutu na Šumavě na Domažlicku. Záchranáři je odvezli do nemocnice. Nehoda omezila provoz na silnici první třídy mezi Klatovy a Domažlicemi, místo je průjezdné kyvadlově, řekli ČTK mluvčí záchranné služby a hasičů Mária Svobodová a Petr Poncar.

"Z místa nehody zdravotnická záchranná služba transportovala dvě ženy kolem 70 let a jednoho asi padesátiletého muže s lehčími zraněními do Domažlické nemocnice. Čtvrtého muže jsme transportovali také s lehčím zraněním do Klatovské nemocnice," uvedla Svobodová. Na místě zasahovaly tři výjezdové skupiny záchranářů a převozová sanitka.

Okolnostmi nehody se zabývají policisté. Zatím zjistili, že automobil Renault Megane z nezjištěných příčin přejel do protisměru, zřejmě kvůli mikrospánku řidiče, kde se střetl s vozidly Renault Kangoo a Ford Fusion, doplnila domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová. Dechové zkoušky na alkohol byly u všech řidičů negativní.