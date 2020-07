Tři auta se srazila na Rychnovsku. Pět osob zraněno, zasahoval vrtulník

Policie silnici uzavřela a dopravu odklonila na objížďku přes obec Trnov. ČTK to řekl mluvčí policie Lukáš Vincenc.

Jeden z řidičů podle mluvčího pravděpodobně usnul a přejel do protisměru, kde se střetl s dalším osobním autem. "Zraněné si do péče převzali zdravotničtí záchranáři. Jednoho zraněného odvezl do nemocnice vrtulník," řekl mluvčí.

Nehoda tří osobních aut blokuje provoz na silnici I/14 za Bílým Újezdem směrem na Dobrušku. Pět osob bylo předáno do péče ZZS, na místě jsou všechny složky IZS, zasahují HZS Rychnov n. K., Dobruška a HZSP Škoda Kvasiny. Zajistili jsme vozidla a odstraníme následky nehody. pic.twitter.com/R5kBCi8qEy — HZS Královéhradeckého kraje (@hzskhk) July 11, 2020

Na místě také zasahovali hasiči z Rychnova nad Kněžnou, Dobrušky a ze závodu Škoda Kvasiny.