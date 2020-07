Na Karlovarsku se srazily vlaky. Dva mrtví a 24 zraněných, zadržen strojvůdce

Policie tragédii vyšetřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení, zadržela jednoho ze strojvůdců. Předběžná škoda činí podle Drážní inspekce 20 milionů korun, trať by se mohla otevřít ve středu.

Nehoda se stala asi v 15:10 mezi Novými Hamry a dopravnou Pernink. Osobní vlak z Karlových Varů do německého Johanngeorgenstadtu se srazil s osobním vlakem v opačném směru. Střetly necelý kilometr od nádraží v nepřístupném hornatém terénu. Obě kabiny srážka zničila. Podle Drážní inspekce, která případ také vyšetřuje, cestovalo v obou vlacích 33 lidí včetně personálu.

Dnes v 15:10 došlo k čelní srážce dvou osobních vlaků mezi Perninkem a Novými Hamry. Z aktuálně dostupných informací musím s lítostí potvrdit, že došlo k úmrtí a zranění cestujících. Odjíždím na místo nehody, kde právě zasahují složky IZS a bude zahájeno šetření. pic.twitter.com/I5Ltnns0Ro — Jiří Svoboda (@jirisvoboda_cz) July 7, 2020

Hasiči museli bez pomoci techniky vynášet zraněné včetně zaklíněných lidí z obou souprav. "Zraněné pak po kolejích přenášeli na nádraží v Perninku, kde vzniklo shromaždiště," popsal ČTK mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Předpokládá, že pomohou drážním hasičům vyprostit obě havarované soupravy. "Poté bude možnost obnovit provoz. Obnoven by mohl být asi ve středu, ale opravdu to záleží, jak se bude dařit vyšetřování a jak bude kolej poškozena," doplnil Kasal. Dopravu na trati vystřídaly náhradní autobusy.

Všichni zranění z vlaků byli během tří hodin vyproštěni a rozvezeni do nemocnic. Mezi zraněnými jsou podle agentury DPA také němečtí státní příslušníci. Nejvážněji zranění byli letecky přepraveni do nemocnic v Plzni, Ústí nad Labem a německého Zwickau (Cvikova). Do karlovarské nemocnice, která aktivovala traumaplán, byli převáženi pacienti spíše s lehčími poraněními. Na místě zasahovali záchranáři z Karlovarského a Ústeckého kraje i jejich kolegové z Německa.

Na železniční trati Pernink - Nejdek došlo ke strážce dvou osobních vlaků. Bohužel došlo ke smrtelným zraněním a je zde větší počet dalších zraněných osob. Společně s ostatními složkami IZS pomáháme na místě vlakového neštěstí. #policiekvk pic.twitter.com/ssBeg81WyO — Policie ČR (@PolicieCZ) July 7, 2020

Krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová ČTK řekla, že policie zahájila vyšetřování pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. "Jednu osobu jsme zadrželi," řekla ČTK. Jde podle ní o strojvůdce vlaku jedoucího do Karlových Varů.

Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) řekl na místě nehody, že je zřejmé, že selhal lidský faktor. Podle Českých drah, které dopravu na jednokolejné trati provozuji, se vlaky Regionova a RegioShark měly křižovat ve stanici Pernink. Trať je typu D3, kdy řízení dopravy spočívá na lidském faktoru.

České dráhy zřídily bezplatnou linku první psychologické intervence 800 100 064. Linku pro příbuzné zraněných a cestujících zřídili i hasiči. Na čísle 950 380 180 lze získat informace o účastnících nehody či o místě, kam byli převezeni.