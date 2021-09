U řidičských zkoušek budou nové otázky, zaměří se na konkrétní situace

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do testovacích sad u zkoušek na řidičské průkazy brzy přibude 120 nových otázek. Zaměřovat by se měly na konkrétní situace v provozu a případná rizika. Prvních 35 nových otázek by se mělo v testech objevit od 24. října, další přibudou postupně.