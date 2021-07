Úpravy V Holešovičkách zkrátily délku červených u vjezdů do Blanky, zhoršily průjezdnost Argentinské

Novinářům to dnes řekli náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) a Alexandr Butovič, generální ředitel firmy Satra, která se o tunel stará. Bezprostředně po změně dopravního režimu vznikaly kolony zejména na mostě Barikádníků a v Argentinské.

Technická správa komunikací (TSK) nechala změnit řazení pruhů za mostem Barikádníků. Z původně levého průběžného pruhu ve směru od mostu se musí řidiči zařadit do pravého pruhu. Druhý pruh zůstal průběžný.

Červené u vjezdů do tunelu Blanka jsou podle Scheinherra často způsobovány neprůjezdností na jejím konci na Pelc-Tyrolce. "Zaměřili jsme se na to, proč vznikají zácpy na výjezdu," řekl.

Snahou pak bylo minimalizovat počet červených světel. Při problémech v Blance automatický systém reguluje počet aut uvnitř. "To bohužel vede ke komplikacím nejen pro auta jedoucí do tunelu, ale také ostatní, kteří blokují křižovatky a podobně," řekl Butovič. Vliv má průjezdnost na Pelc-Tyrolce rovněž v tunelech, které Blance předcházejí a často je uzavírán již první tunel, do které auta vjíždí z Dobříšské, z které až do ulice V Holešoviček jede pouze asi deset procent aut.

Délka červené se snížila na všech vjezdech do Blanky ve směru k Pelc-Tyrolce a ulici V Holešovičkách. Na Malovance to bylo meziročně až o 40 hodin méně. Na Prašném mostě museli řidiči čekat na červené o 25 hodin méně a na Letné o pět hodin.

"Jedinou vadou na kráse je doprava v ulici Argentinská, kde se zhoršila," řekl Butovič. V Argentinské se prodloužila doba jízdy o pět minut a řidiče čeká proti minulosti o 18 zastavení více. "Je to jediné místo, kde máme problémy vyvolané v souvislosti s tímto opatřením," dodal Butovič.

Vliv na MHD byl podle Scheinhera s Butovičem nepatrný. Průměrné zdržení autobusů v okolí zastávky Kuchyňka je tři minuty. Zároveň musela být zastávka posunuta blíže zástavbě. To podle Butoviče vyhovuje zhruba polovině lidí, zbytku prodloužila chůzi ze zastávky do cíle. Naopak v okolí Prašného mostu nedošlo k žádné změně.

Vliv změn na dopravu a MHD nebyl hodnocen v Patočkově ulici v Praze 6. Ulice byla v červnu v rekonstrukci a měření by tak nebyla relevantní.

Změny dopravního režimu dělala na stejném místě TSK již v dubnu 2017. Také tehdy bylo cílem zmenšit kolony v Povltavské. Připojovací pruh z Povltavské ulice se stal u křižovatky s ulicí Na Truhlářce průběžným a levý pruh se v tomto místě spojil se středním. Kolony původně vznikaly již na nájezdu do ulice V Holešovičkách, kde se museli řidiči zařadit do proudu aut přijíždějících po mostě Barikádníků.