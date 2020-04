Územní plán Brna počítá s řadou nových tramvajových tratí

Jde například o trať ze Starého Lískovce do Bosonoh či z Komárova do Modřic přes plánovanou novou zástavbu Dolních Heršpic. Železniční stavby vycházejí z dlouhodobých plánů a také ze schváleného přesunu hlavního nádraží na místo dnešního dolního, vyplývá z návrhu, který je zveřejněný na webu.

Plány na nové stavby tramvajových tratí vycházejí z dlouhodobých rozvojových záměrů. Jde o ty, které se již několik let připravují, tedy trať z Ečerovy na Kamechy, trať ze Stránské skály do Líšně a trať ze Štefánikovy čtvrti na Halasovo náměstí. V návrhu jsou také tratě, které mají obsloužit nové odsunuté nádraží a zajistit propojení tratí v jižní části města.

Tramvaje v Brně | foto: www.dpmb.cz

Mezi méně známé projekty patří prodloužení tratě z Řečkovic po ulici Terezy Novákové a kolem areálu Technického muzea v Brně, dále z Technologického parku do Medlánek a z Komárova po Hněvkovského ulici, podél dálnice D1 a dále Havránkovou ulicí a novou zástavbou Dolních Heršpic až do Modřic. Zmíněné projekty by měly být předpokladem další bytové výstavby podél tratí.

V návrhu je také pokračování tratě ze Starého Lískovce podél Jihlavské ulice do Bosonoh, kde je již řadu let v plánu stavba tramvajové vozovny.

K novým tratím v existující zástavbě patří trať po ulicích Šumavská a Dělostřelecká k plaveckému stadionu za Lužánkami, spojka Staré osady po Gajdošově na Táborskou a spojka současných tratí Sochorovou ulicí. V návrhu je i trať na Lesnou po Seifertově ulici a také starý záměr tunelu pod Špilberkem z Komenského náměstí na Mendlovo náměstí.

Železniční plány počítají s novým hlavním nádraží a zrušením železnice mezi Horními Heršpicemi, hlavním nádražím a židenickým nádražím. Počítá se s vysokorychlostní tratí podél dálnice D1 na nové hlavní nádraží a s propojkou vysokorychlostních tratí od Prahy a Břeclavi. Má zaniknout komárovská spojka a z nového nádraží má vést trať přes Porážku na současnou trať podél Svitavy a dále se má napojit na současnou trať na Brněnské Ivanovice.

V plánu jsou také nové zastávky. Mají být u křížení dálnic D1 a D52 na jihlavské trati, ve Starém Lískovci, na břeclavské trati za dálnicí D1, v Brněnských Ivanovicích, v Holáskách, u křižovatky Olomoucké a Řípské ulice, v Maloměřicích, Obřanech a u letiště.

Územní plán obsahuje i trasu podzemní dráhy, u které není dosud zřejmé, zda po ní pojede tramvaj či vlak. Na jihu by se odpojila od břeclavské tratě, dále vede do dnešního hlavního nádraží, pod centrem, pod ulicí Veveří a na Šumavskou. Zde se trať rozvětvuje, jedna vede pod Zborovskou s vyústěním na Rosického náměstí, druhá vede souběžně s ulicemi Pod Kaštany a Hradeckou a napojuje se na tišnovskou trať. Další podzemní trať se má oddělit mezi dnešním a budoucím hlavním nádražím, kopíruje ulice Kalová a Masná a napojuje se za Svitavou na chrlickou trať.