Kamion v Brně sešrotoval autobus, jedna z cestujících zemřela

Aktualizováno 17:29 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve Vídeňské ulici v Brně dnes před polednem narazil nákladní vůz do zájezdového autobusu, jedna z cestujících zemřela navzdory resuscitaci. Další dvě ženy záchranáři převezli s lehkým poraněním do nemocnice, na místě ošetřili i další cestující. ČTK to řekli mluvčí záchranných složek. Místo nehody bylo špatně průjezdné, tvořily se kolony, zpoždění nabíraly i linkové autobusy.