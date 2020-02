V Brně se srazily tramvaje, pět zraněných

Ulice byla uzavřená, omezení se dotklo šesti linek městské hromadné dopravy. V obou tramvajích cestovalo dohromady 200 lidí, sdělil ČTK provozní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.

Nehoda se stala v 8:25, kdy jedna z tramvají zezadu narazila do druhé. "Zranilo se celkem pět lidí, dva z nich jsme ošetřili na místě. Další tři vezeme do nemocnic," uvedla mluvčí. Mladá žena a muž středního věku utrpěli podle mluvčí lehká poranění, jeden z řidičů tramvaje středně těžké. To ale podle mluvčí nebyli jediní zranění. Poblíž místa nehody je nemocnice u sv. Anny, někteří z nich tak sami došli do nemocnice na ošetření.

Při nehodě se mělo zranit 10 osob. pic.twitter.com/HcT0vgPm0Y — Policie ČR (@PolicieCZ) February 17, 2020

Dopravní podnik obnovil provoz linek krátce před 10:00. Podnik podle Seitla teprve bude zjišťovat, co přesně se stalo, vše bude předmětem vyšetřování. Uvedl, že z vozů vyjmuli záznamová média, karty i kamery, i to by mohlo pomoci zjistit příčiny nehody. Mluvčí policie David Chaloupka řekl, že klíčové budou i výpovědi obou řidičů.

Omezeny byly linky městské hromadné dopravy, zdržení bylo asi 30 minut. Omezení se dotklo tramvajových linek 2, 5, 6 a autobusových 44, 82 a 84.