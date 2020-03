V Července a Uničově po zrušení karantény opět zastavují vlaky

"V návaznosti na rozhodnutí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje o ukončení karantény v oblasti Litovelska a Uničovska je od pondělí opět obnoveno zastavování vlaků v Července a Uničově," uvedla Rajnochová.

Stanice Červenka stojí na hlavním železničním koridoru z Olomouce do Prahy. Nádraží Uničov je na trati z Olomouce do Šumperka. Od úterý bude obnoven provoz vlaků také na regionální trati z Červenky do Litovle a Senice na Hané, která pokračuje dál do Prostějova. Kvůli uzavřeným školám nepojedou pouze tři páry školních spojů.

Připravuje se i obnovení provozu linkových autobusů na Litovelsku a Uničovsku. "Podmínkou je mimo jiné nařízená dezinfekce vozidel, která je natolik časově náročná, že provoz nelze obnovit obratem. Provoz veřejné linkové dopravy bude v režimu jarních prázdnin obnoven od středy 1. dubna," oznámil dnes Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.

Hygienici v neděli zrušili mimořádná opatření, která na dva týdny uzavřela Litovel, Uničov a dalších 19 obcí kvůli šíření koronaviru. Hlídky policie a vojenské policie se z příjezdových komunikací stáhly dnes časně ráno. Oblast se zhruba 24.000 obyvateli byla uzavřena od pondělí 16. března. Lidé nemohli opustit katastrální území a striktně měli podle nařízení omezen také pohyb.

Počet potvrzených případů onemocnění COVID-19 v Olomouckém kraji do dnešního rána podle ministerstva zdravotnictví vzrostl na 262, zatímco v neděli večer jich bylo 245. Údaje ministerstva zahrnují všechny nakažené osoby s trvalým bydlištěm v kraji. Hygienici zatím aktualizované statistiky nepublikovali.