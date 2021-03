V Česku místy nasněžilo. Může se tvořit náledí

V noci napadlo jen kolem centimetru sněhu a ani přes den se už silnější sněžení neočekává, silničáři tak o opětovném uzavření silnice neuvažují. ČTK to řekl Eduard Bark ze společnosti Silnice LK, která má komunikace v kraji na starosti.

Hlavní tahy jsou sice většinou holé a mokré, řidiči by ale měli jezdit opatrně. Místy se objevují mlhy, které mohou při teplotách klesajících teď ráno až k minus třem stupňům namrzat. Pozor by si měli dát motoristé na silnicích nižších tříd a hlavně v horách, kde je na silnicích ujetá vrstva sněhu. Zavřená proto zůstává pro kamiony nad šest tun stále silnice přes Oldřichovské sedlo do Raspenavy, která se neudržuje chemicky. Řidiči musí po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Na mokrých silnicích na Vsetínsku se dnes ráno může místy tvořit náledí. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou vlhké a sjízdné bez omezení, na Zlínsku a Vsetínsku musejí motoristé počítat se sněhovými přeháňkami. Vyplývá to z údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Ve Zlínském kraji je dnes oblačno až zataženo. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od minus dvou do plus tří do stupňů Celsia.