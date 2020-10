V říjnu výrazně klesl počet dopravních nehod, celkem zemřelo 36 lidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V říjnu zemřelo na silnicích v Česku zatím 36 lidí, o 15 méně než loni za celý říjen. Za letošek je obětí dopravních nehod celkem 396, což je zhruba o 60 méně než loni od začátku roku do konce října. ČTK to dnes řekl ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Jedná se o předběžné údaje. Množství zemřelých při nehodách za uplynulý měsíc je nejnižším říjnovým počtem obětí nejméně za posledních deset let.