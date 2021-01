V ulicích Prahy je kvůli sněžení přes sedmdesátku sypačů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pražská Technická správa komunikací (TSK) dnes vyslala do ulic kvůli hustému sněžení více než sedmdesátku sypačů. V ulicích jsou rovněž pracovníci odklízející sníh. Na dotaz ČTK to sdělila mluvčí TSK Barbora Lišková. Kvůli sněhu se zpožďují autobusy MHD. Zimní údržbu komunikací zajišťuje každoročně od 1. listopadu do 31. března TSK, která si najímá Pražské služby (PSAS).