Vichřice ochromila hlavní vlakovou trať mezi Prahou a Brnem

ČD ale odhadují, že oprava by mohla být hotová dřív, řekl ČTK mluvčí Českých drah Lukáš Kubát. Kvůli silnému větru popadaly stromy v úseku dlouhém asi 200 metrů na trakční vedení u Žďáru nad Sázavou a Ostrovem nad Oslavou na Vysočině.

"Týká se to všech normálních rychlíků a osobních vlaků, které tam projíždějí. Jen mezinárodní vlaky jsou odkloněné přes Pardubice a Českou Třebovou. Správa železnic sice odhaduje (konec oprav) na půlnoc, ale my si myslíme, že obnovení provozu by mohlo být o něco dřív," řekl Kubát. Jak doplnil, na rozdíl od vlaku z Budapešti do Prahy, který musel na Břeclavsku zastavit kvůli poškozené troleji a lidé čekali přes čtyři hodiny na odtah soupravy, tam žádný vlak neuvízl.

Správa železnic (SŽ) informovala o přerušení provozu na twitteru. Denně místem jezdí desítky vlaků. České dráhy (ČD) zajistí náhradní autobusovou dopravu, některé rychlíky pojedou přes Olomouc. "Jezdí tam teď všechny spoje, které jezdí z Prahy do Brna. Jsou to desítky vlaků, Českých drah, RegioJet, k tomu nějaká regionální doprava. Je to značná komplikace," řekla dnes ČTK mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

České dráhy zajistí v úseku náhradní autobusovou dopravu. "V tuhle chvíli máme nějaké autobusy přislíbené, měly by další přibýt. Některé mezinárodní vlaky nepojedou po této trati, ale přes Přerov a Olomouc, tudíž se vyhnou Brnu," řekl Kubát.

Na Vysočině byla dnes od rána kvůli následkům větru přerušená doprava na tratích Havlíčkův Brod a Veselí nad Lužnicí a z Jihlavy do Brna. České dráhy (ČD) zajišťovaly náhradní dopravu. Do 21:00 bude podle webu ČD přerušený provoz na trati Kostelec u Jihlavy – Jindřichův Hradec. V úseku Jihlava - Jindřichův Hradec zavedl národní dopravce náhradní autobusovou dopravu.