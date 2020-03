Vláda dočasně zrušila nedělní zákaz jízd kamionů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda kvůli koronaviru dočasně zrušila nedělní zákaz jízdy kamionů. Opatření by mělo přispět k lepší plynulosti zásobování obchodů, řekl dnes po jednání vlády vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Připomněl, že na řidiče kamionů se nevztahují karanténní opatření. Havlíček také řekl, že české zájezdové autobusy, které jsou v zahraničí, se budou moci vrátit do Česka i poté, co dnes o půlnoci začne platit zákaz přeshraniční linkové dopravy.