Vlaky čeká na konci léta nápor. České dráhy a Regiojet posílí spoje

"Na přelomu srpna a září vypravíme řadu plánovaných posilových vozů na různých linkách. Nejvíc posílíme dopravu z Moravy do Prahy, ale dodatečné vozy pojedou i na dalších tratích mezi krajskými městy a Prahou," uvedl místopředseda představenstva Radek Dvořák.

Kvůli očekávanému navýšení provozu České dráhy připravily také zhruba 20 osobních vozů, které použijí pro operativní posílení dopravy. Ty dopravce rozmístí na významné železniční uzly, jako jsou Bohumín, Olomouc nebo Břeclav a dispečeři je použijí podle aktuální obsazenosti vlaků ve směru do Prahy.

"Dohromady tak o nadcházejícím víkendu a ve dnech okolo něj vypravíme několik desítek posilových vozů, které zvýší kapacitu vlaků o několik tisíc míst," dodal Dvořák. I přes posílení ovšem dopravce upozornil, že vzhledem k tradičně vysokému zájmu jsou vhodné včasné rezervace míst. Ve většině spojů budou i místa na stání.

Vedle posilových vozů pojede až do poloviny září také celý posilový vlak EuroNight Bohemia, který zajišťuje dodatečnou kapacitu při cestování mezi Prahou a východním Slovenskem.

Se začátkem školního roku se na tratě vrátí také školní vlaky, jejichž provoz byl přes prázdniny omezen. Tyto spoje začnou jezdit hned od pondělí. V celém Česku jde o několik desítek regionálních spojů, které slouží zejména žákům a studentům pro dojíždění do škol.

Na zahájení školního roku se připravuje také konkurenční RegioJet. Ten postupně dává do prodeje posilové kapacity s tím, jak se místa v jednotlivých vlacích vyprodávají. "Spoje posílíme o veškerou dostupnou kapacitu, poslední posilová místa budeme dávat do prodeje i 24 hodin před odjezdem daného spoje," podotkl mluvčí soukromého dopravce Aleš Ondrůj. Aktuálně jsou podle něj nejvíce obsazené spoje z Brna do Prahy, velký zájem je i o vlaky z Ostravska do hlavního města.

Kromě začátku a konce letních prázdnin posilují dráhy soupravy pravidelně také před Velikonocemi, Vánocemi nebo na Dušičky. Nejvytíženější vlaky jezdí v období Vánoc a Silvestra.