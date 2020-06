Vlaky RegioJet začnou opět jezdit do Rakouska od 15. června

Během července chce dopravce zahájit také plánovaný provoz vlaků až do Budapešti, a to prodloužením trasy současných spojů z Prahy přes Brno do Vídně.

"Rakousko, Maďarsko a Slovensko jsou země, u kterých se dá očekávat, že budou patřit během letošního léta k nejvíce navštěvovaným zemím. Proto chceme zavést tyto spoje znovu do provozu co nejdříve," uvedla ředitelka vlakové a autobusové dopravy Ivana Kašická.

Na Slovensko chce RegioJet obnovit spoje nejpozději do tří dnů od konce zákazu přeshraniční dopravy hromadnými prostředky. A to jak spoje do Bratislavy, tak do Košic. "Věříme, že zákaz skončí co nejdříve," řekla Kašická.

České dráhy zatím termín obnovy spojů do Rakouska neoznámily. Na Slovensko chtějí začít jezdit také, co nejdříve to půjde. Podle serveru Zdopravy.cz už začaly s provozními kroky, které to umožní. Podobně je na tom dopravce Leo Express.