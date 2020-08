"Vyfotím se s rouškou, pak ji odložím." Řidič taxi popsal, jak se teď chová

"Když se přihlašujeme, odklikneme pravidla pro covid-19 a vyfotíme se s rouškou. To stačí. Pak drtivá většina z nás jezdí bez ní," vysvětlil řidič s tím, že se noční jízdy vzhledem k malému množství turistů momentálně příliš nevyplácejí. Informuje o tom server novinky.cz

"Lepší je to přes den, kdy Uber využívají lidé jako alternativu k hromadné dopravě. Večer jsou ještě zákazníci tak do půlnoci, do jedné a pak je to už mrtvé,“ řekl.

Dobrovolné roušky?

Taxi služba u letiště Václava Havla v Praze disponuje rouškami a její automobily procházejí dezinfekcí. Šoféři mít zakrytá ústa a nos nemusejí, ale letištní taxíkáři jsou z hlediska rizika infekce vzhledem k přijíždějícím cizincům z celého světa velmi ohrožení. Podle jejich slov se ale zatím nikdo koronavirem nenakazil.

"Když si to zákazník přeje a sám ji má na ústech a nose, tak si ji samozřejmě bez debat nasadíme také. Řada klientů, když přistanou, ale naopak uvítá, že si ji v taxíku mohou sundat,“ vysvětlil pětačtyřicátník v bílé košili před bílou škodovkou.

Dle jeho názoru má takové opatření smysl a funguje, když je založené na dobrovolnosti a vzájemné ohleduplnosti. "Jestli to zase někdo nařídí, a přitom zákazník si ji nebude chtít nasadit, tak já ji také sundám. O rouškách se pořád tolik mluví, ale přitom lidi mají úplně jiné starosti,“ uzavřel za souhlasného přikyvování svých kolegů.