Z Brna do Londýna by se mělo začít létat v červenci

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

První cestující na pravidelné lince z brněnského letiště by měli odletět po pauze způsobené covidem-19 na začátku července do Londýna. Dopravce Ryanair počítá s tím, že právě na začátku letních prázdnin obnoví tuto ze dvou pravidelných linek, které z Brna létají. Linka do italského Bergama by měla začít fungovat až s platností zimního letového řádu, tedy od konce října, řekl ČTK mluvčí Letiště Brno Jakub Splavec. Letiště může odbavovat běžné mezinárodní lety po pondělním rozhodnutí vlády.