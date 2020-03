Z Indie, Latinské Ameriky a Thajska přiletěla letadla s Čechy

Ministerstvo zahraničních věcí se pomocí repatriačních letů snaží pomoci Čechům, kteří kvůli pandemii nového koronaviru uvázli v zahraničí. Z Indie dnes podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) přiletělo 136 Čechů, především zaměstnanci mladoboleslavské Škody Auto. "Firma ve svém letu poskytla ministerstvu zahraničí 30 míst, nabídli jsme je Čechům uvízlým v Goa," uvedl ministr. Dodal, že veškerá povolení a přepravu na letiště zajišťovala ambasáda v Dillí. Letadlo v Praze přistálo po 14:00, mezipřistání mělo v Německu.

Další speciál odstartoval v noci na dnešek z Peru. Na palubě měl podle českého velvyslance v Peru Michala Sedláčka 112 Čechů, šest Izraelců a 30 dalších občanů evropských zemí. "Více než dvoutýdenní snažení celého týmu českého velvyslanectví v Limě přineslo své výsledky," napsal na twitteru. Za pomoc s převozem izraelských občanů z Jižní Ameriky poděkoval českému ministerstvu zahraničí izraelský velvyslanec v ČR Daniel Meron. Dufková uvedla, že letadlo přivezlo i repatriované české občany z Mexika. Podle mluvčí ministerstva zahraničí Zuzany Štíchové v Mexiku na palubu přistoupily asi dvě desítky dalších pasažérů. Stroj přistál v Ruzyni krátce před 17:30.

Oba lety zajistila česká letecká společnost Smartwings Group.

Večer do Prahy přiletělo první letadlo z Thajska, přivezlo podle Petříčka 244 českých občanů a tři cizince. "Na palubě přivezlo i přes sedm tun zdravotnických rukavic z Malajsie," uvedl Petříček. Další letadlo z Thajska podle něj přiletí v úterý. Podle dřívějších informací by mělo být z Thajska dnešním a úterním letem přepraveno dohorómady asi 600 lidí.

Ministerstvo zahraničí dosud pomohlo k návratu do Česka zhruba čtyřem tisícovkám lidí. Dnes by mělo také odletět letadlo z Dominikánské republiky, které při mezipřistání v Montrealu nabere i české občany v Kanadě. Přílet je podle Dufkové naplánován na pondělí. V úterý odletí speciál z Chicaga, jeho kapacita byla podle české ambasády ve Washingtonu zaplněna. Do Prahy doletí ve středu.

Smartwings Group podle Dufkové na základě smlouvy s ministerstvem zahraničí v minulých dnech uskutečnila repatriační lety z Filipín, Kuby, Panamy, Hondurasu, Mexika, Dominikánské republiky, Kolumbie a Kostariky, Kanárských ostrovů a Egypta. "Skupina Smartwings je v případě potřeby nadále připravena vyslat svá letadla do zahraničí a realizovat další lety," dodala.