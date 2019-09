Žádný shortlist neexistuje, ohradil se Kremlík. Kandidátů do představenstva ČD je stále 14

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Seznam kandidátů do představenstva Českých drah má 14 jmen a o jeho případném zúžení rozhodne výběrová komise v příštím týdnu. Na twitteru to dnes uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Popřel tak informace, že komise už vytvořila zkrácený seznam několika kandidátů, ze kterých bude dozorčí rada podniku vybírat dva členy do představenstva.