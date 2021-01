Žádosti o řidičský průkaz bude nově možné podat i elektronicky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Motoristé by v budoucnu měli mít možnost žádat o nový řidičský průkaz plně elektronickou cestou. Zajistit to mají úpravy centrálního registru řidičů za přibližně 6,5 milionu korun. Systém by měl být napojen na Portál občana, nutná tak bude datová schránka nebo elektronický občanský průkaz. Uvádí to materiál o záměru ministerstva dopravy, který v pondělí dostane vláda.