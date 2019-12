Zákaz předjíždění kamionů? Plán se hroutí, sněmovní výbor odmítl změnu zákona

O možném zákazu jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích se mluví od konce loňského roku po kolapsu na modernizovaném úseku D1 na Vysočině.

Původní poslanecký návrh novely počítá se zákazem předjíždění pro kamiony a nákladní vozy v pracovní dny od 06:00 do 22:00. Restrikce by se podle předlohy vztahovala na řidiče automobilů o hmotnosti nad 3,5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů. Zákaz by mohl postihnout i automobily s přívěsem či vozidla integrovaného záchranného systému. Proti plošnému zákazu protestovali nákladní dopravci i provozovatelé karavanů.

Při projednávání ve Sněmovně poslanci z řad koalice i opozice navrhli několik úprav. Ty počítaly s časovým omezením zákazu, který by platil například kratší denní dobu nebo pouze ve vybrané dny. Žádný z návrhů však výbor dnes nedoporučil. Proti bylo i ministerstvo dopravy.

Podle poslance ODS Ivana Adamce je zbytečné měnit zákon, když je možné zákaz uplatňovat i za současných podmínek, například pomocí dopravních značek. S tím souhlasila i řada dalších poslanců.

Připomněl tak dočasný zákaz předjíždění kamionů, který zavádějí elektronické dopravní značky na dvou úsecích dálnice D1. Silničáři je instalovali na začátku prosince ve směru na Brno od 79. kilometru na kilometr 103,5 a ve směru Praha od kilometru 133,5 do 104. kilometru. Značky mají zákaz uplatňovat při špatném počasí nebo hustém provozu.

Výbor nedoporučil ani zákaz jízdy kamionů nad 12 tun po krajských a obecních silnicích. Ten prosazuje hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Znamenalo by to podle ní zákaz veškeré tranzitní dopravy po místních silnicích, a to pod pokutou od 5000 do 10.000 korun pro řidiče, provozovatelům by pak hrozila sankce až 100.000 korun. Návrh podpořilo i ministerstvo dopravy.