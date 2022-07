Žákům začaly letní prázdniny, řidičům nejrizikovější období roku

Podle statistik jsou během letních prázdnin častější smrtelné nehody oproti jiným měsícům v důsledku nedání přednosti v jízdě nebo jízdy po nesprávné straně vozovky. To podle CDV má často spojitost s únavou z dlouhé cesty, horka či špatným odhadem řidičů vlastních sil. Naopak méně častější jsou nehody kvůli nepřiměřené rychlosti. I tak ovšem jde o suverénně nejčastější příčinu úmrtí na českých silnicích.

Varování při začátku letních prázdnin je o to důraznější, že letošní statistiky nehodovosti do konce května jsou nejhorší od roku 2016. Na silnicích za prvních pět měsíců zemřelo 182 lidí. Letošní tragická bilance může podle expertů souviset s rozvolněním koronavirových opatření. "Nejenom v České republice, ale i v dalších státech Evropské unie evidujeme po uvolnění covidových omezení citelný nárůst počtu obětí dopravních nehod," řekl vedoucí Besipu Tomáš Neřold. Zásadní podíl na zvýšené nehodovosti má podle něj jízda nepřiměřenou rychlostí, nepozornost řidičů nebo nepoužívání bezpečnostních pásů.

"Pohled do letošních statistik dopravních nehod zatím není zrovna optimistický. Letní prázdniny, které právě začínají, jsou přitom na silnicích nejrizikovějším obdobím. V nejbližší době chci předložit vládě nový bodový systém, který snad přibrzdí piráty silnic. Být na sebe ohleduplnější, nespěchat, předvídat, jezdit odpočatí a zbytečně neriskovat můžeme už dnes,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

I kvůli vysoké nehodovosti připravuje ministerstvo dopravy nový bodový systém. Ten by měl podle Kupky být přehlednější a jednodušší, fungovat v něm budou tři sazby přestupků za dva, čtyři a šest bodů. Počítá zejména se zpřísněním sankcí za závažnější přestupky, snížit by naopak měl postihy u méně závažných porušení. Jednou z novinek by měla být také možnost získání řidičského průkazu po dovršení 17 let. Ti by mohli do dosažení plnoletosti na silnice pod dohledem zkušených lektorů či řidičů. Změny by měly začít platit od roku 2024.