Změny pro kamiony. Stálý zákaz předjíždění se rozšíří na 145 km dálnic

Trvalý zákaz předjíždění pro kamiony se tak od Nového roku rozšíří o 116 kilometrů. Dosud byly zákazové značky na části dálnice D1 mezi Průhonicemi a Prahou a v tunelech Prackovice-Radejčín a Libouchec-Panenská na dálnici D8 a v klimkovickém tunelu na D1.

Nově bude zákaz platit na dalších 11 úsecích. Na D1 budou značky na kilometrech 179,0-203,9 a 205,5-210,3 ve směru na Brno a na kilometrech 210,5-185,85 v opačném směru. Na D5 bude zákaz na kilometrech 0,0-11,5 a 14,8-22,5 ve směru na Plzeň a v opačném směru na kilometrech 14,8-9,0 a 6,0-0,0. Na severočeské D8 bude zákaz ve dvou úsecích, a to od nultého kilometru k devátému ve směru z Prahy, a v opačném směru od šestého kilometru k nultému. Další dva úseky budou ještě na královohradecké D11, a to od nultého do osmého kilometru v obou směrech.

Vedle těchto trvalých zákazů platí už od 1. prosince dočasný zákaz předjíždění pro kamiony na dalších 54 kilometrech D1 na Vysočině. Vynucuje se proměnnými elektronickými značkami a na rozdíl od trvalého zákazu se uplatňuje pouze při nepříznivých podmínkách v provozu. Dočasný zákaz se může uplatňovat pouze do konce února. O jeho zavedení rozhodují podle situace silničáři, případně dopravní policisté.

Dopravci proti vybírání kritických úseků, kde budou zavedeny zákazy, nejsou. "Je to samozřejmě lepší nápad než jakékoliv paušální zákazy," řekl ČTK mluvčí sdružení Česmad Bohemia Martin Felix. Zároveň však podotkl, že by v dnešní době bylo vhodnější uvažovat o přechodných zákazech, které nyní fungují na Vysočině. Dopravci také doufají, že ministerstvo časem fungování zákazů vyhodnotí a případně příjme vhodná opatření.

Poslanci v současnosti řeší i plošné zavedení zákazu předjíždění pro kamiony, s čímž počítá poslanecký návrh novely. Hospodářský výbor Sněmovny v minulém týdnu tento zákaz ovšem ke schválení nedoporučil. Podle většiny poslanců ve výboru stačí dosavadní možnosti zákazu, se kterými počítá aktuální podoba zákona. Zákaz je nyní možné stanovit lokálně dopravními značkami. Právě tuto možnost nyní ministerstvo využilo při rozšíření trvalého zákazu. Úseky ministerstvo vybralo ve spolupráci s policií.

O možném zákazu jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích se mluví od konce loňského roku po kolapsu na modernizovaném úseku D1 na Vysočině.