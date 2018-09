Mají se důchodci opravdu tak zle? Jak mají v Česku přežít?

Nejlépe se seniorům žije v západní Evropě – 8 z 10 zemí, které jsou v čele žebříčku, leží právě zde. Absolutními vítězi po součtu všech kritérií jsou Norsko, Švýcarsko a Island. Na chvostu jsou naopak Brazílie, Rusko, Čína, Indie, Řecko či Turecko. Mimoevropské země v top 10 jsou Austrálie a Nový Zéland. Z vyspělých evropských zemí se do přední desítky nedostala Francie, Belgie, Rakousko ani Finsko.

Natixis porovnává jednotlivé důchodové systémy podle čtyř hlavních kritérií: finanční zabezpečení, zdravotní péče, kvalita života a materiální zabezpečení. Ty se dále dělí na 18 specifických ukazatelů.

Česká republika od minulého srovnání poskočila o dvě místa, protože se, stejně jako v Irsku, zlepšilo materiální zabezpečení českých důchodců. Pozitivní trend zaznamenalo také Dánsko, Lucembursko a Malta. Slovensko uzavírá nejlepší pětadvacítku s tím, že si od loňska polepšilo o jednu příčku.

Naopak největší propad Natixis zaznamenala u Rakouska a Spojených států. Nejenže rakouští senioři mají k dispozici méně financí něž při předchozí analýze, ale také klesl jejich ukazatel kvality života a pocitu štěstí. Spojené státy se letos propadly až na sedmnácté místo, těsně za Českou republiku, a to hlavně kvůli nerovnosti v příjmech a snížení průměrné délky dožití.

Podle Global Retirement Index si Česká republika ze čtyř zkoumaných oblastí vede nejlépe v materiálním zabezpečení, kde se umístila dokonce na šestém místě. Země si polepšila ve finanční oblasti díky poklesu veřejného dluhu i daňové zátěže.

Analýza pozitivně hodnotí i snížení emisí CO2 a častější využívání obnovitelných zdrojů energie, což pozitivně ovlivňuje kvalitu životního prostředí. Největší rezervy má tuzemský zdravotní systém a předpokládaná délka dožití, která se oproti loňsku snížila.

Co s nízkým důchodem?

I přes neustálé navyšování penzí je situace důchodců v Česku tristní. Důchody nestačí mnoha seniorům ani na pokrytí základních potřeb. Následně přicházejí na řadu půjčky a dluhová past. Mnohdy ale stačí si jen lépe rozvrhnout nákupy a mít větší přehled o svých financích.

Šetření v důchodu z vás boháče neudělá. Ani když budete obracet každou korunu třikrát, nestane se, že byste najednou měli zázračně moc peněz. Jíst se zkrátka musí, bydlení je také třeba zaplatit a i léky jsou pro mnoho seniorů životně důležité. Jsou ale způsoby, jak alespoň nějakou tu korunu ušetřit.

Jednu z možností je internetové bankovnictví. Někteří senioři se jej obávají, poskytne ale perfektní přehled o platbách, jejich výši intenzitě. Mít peníze uložené na účtu znamená mít k nim přístup odkudkoliv, a zároveň vám je nikdo nemůže ukrást, podobně jako kdybyste je schovávali doma v šatníku.

Každý měsíc si také můžete udělat přehled toho, kolik jste za které položky utratili, a zapřemýšlet nad tím, jestli jsou pro vás některé z nich nezbytně nutné. V neposlední řadě se peníze na účtu úročí, byť nikterak velkou částkou.

Samostatnou kapitolou je nakupování. To se v případ Čechů točí zejména kolem slevových akcí, ale všeho s mírou. Stále více lidí si totiž odnáší domů celá plata výrobků a zboží, jen proto, že jsou za dobrou cenu. Opravdu jich ale tolik spotřebujete? Nakupujte pouze takové věci, o nichž víte, že se nevyhodí, že je užijete nebo sníte dříve, než projdou.

Slevové akce ale můžete vyhledávat nejen v samoobsluhách. Mají je také stále častěji i lékárny, a i zde se lze dívat po nejvýhodnějších cenách za léky.

Rozhodně také není na škodu zapřemýšlet nad svým bydlením. To je citlivé téma, na které mnoho seniorů nechce slyšet, ale pokud bydlíte sami, dvoupatrovou vilu opravdu nepotřebujete. Pořídit se dá i byt o několika místnostech a klidně i se zahrádkou. Z peněz ušetřených za prodej velkého bytu, domu nebo za nižší nájemné se dá poté vyžít poměrně dlouho.

Vařte na více dní. Ačkoliv je toto seniorům zřejmě zbytečné připomínat, rozhodně to má své výhody. Dnes si mnoho mladých lidí neumí představit, že by dva dny po sobě měli stejné jídlo. Na něm se ale dá také ušetřit poměrně velké množství peněz.

Řešením může být také práce či brigáda, pokud to zdravotní stav dovoluje. Spousta přivýdělků se dnes dá vykonávat z domu nebo jsou fyzicky nenáročné. A pokud si myslíte, že nemáte šanci zavadit o práci, uvědomte si, že to, co jste dělali celý život, je zřejmě právě to, v čem jste dobří. Jen se nepodceňujte a naopak nepřeceňujte své síly.

Kdo se nebojí a má zájem podílet se na permanentním toku peněz, může také investovat. Pokud ale chcete, aby vaše investice byly dobře zhodnoceny, nevstupujte do ekonomické sféry na vlastní pěst. Nechte si poradit a pak můžete své úspory začít úročit. Ale s rozumem, ať o ně nepřijdete.