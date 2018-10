Kolaps systému dávek? Statisíce lidí žijí v obavách, ministerstvo uklidňuje

Původní termín pro prodloužení smlouvy s OKSystemem byl do konce září, resort ho ale nestihl. Šéf sněmovního podvýboru pro IT a dávkové systémy Lukáš Kolářík (Piráti) upozorňoval na to, že ministerstvo tak nemá od ledna zajištěn provoz systémů a hrozí výpadek vyplácení dávek. Do tísnivé situace by se tedy mohly podle Koláříka dostat statisíce lidí.

Dodatek ke smlouvě, který umožní opcí prodloužit kontrakt na další dva roky, uzavřel resort podle tiskového oddělení v úterý. "Uplatněním opčního práva resort zajistí při zachování stávajících smluvních podmínek, tedy bez zvýšení nákladů, pokračování poskytování IT služeb, které jsou nezbytné pro výplatu nepojistných sociálních dávek a dávek v oblasti zaměstnanosti i po 31. prosinci. Nehrozí jakékoli ohrožení vyplácení dávek od nového roku," uvedlo tiskové oddělení. Sdělilo, že před opcí by měla postup projednat vládní rada pro informační společnost a také kabinet.

Resort uvedl, že bude dál pokračovat v budování nových systémů pro vyplácení dávek. Ministerstvo v roce 2014 za tehdejší šéfky Marksové rozhodlo o vytvoření propojeného resortního systému za zhruba 1,5 miliardy korun, který měl začít fungovat od loňska. Termín se nestihl, takže se smlouva s OKSystemem opcí prodlužovala už před dvěma lety. Dvouletý provoz vyšel asi na miliardu.

Ředitel a člen představenstva společnosti OKSystem Vítězslav Ciml před nedávnem ČTK řekl, že se při domlouvání nynějšího dodatku o prodloužení termínu opce jednání o ceně nevedla. Před opcí platil resort firmě za služby méně. Podle Cimla nynější suma odráží krátkou výpovědní lhůtu. Spolupráce může skončit do tří měsíců.

OKSystem zajišťuje systém pro agendu dávek či zaměstnanosti od roku 1993. Resort pod vedením někdejšího ministra Jaromíra Drábka (TOP 09) se dodavatele rozhodl vyměnit v roce 2012. Antimonopolní úřad nové aplikace po dvou letech úřadům práce kvůli pochybení při výběru dodavatele ale zakázal používat, úředníci se tak ze dne na den vrátili k OKsystemu.

Piráti dlouhodobě varují před závislostí na jednom dodavateli. Za vznikem problémů vidí Kolářík zastavení vývoje nových systémů za bývalé ministryně první Babišovy vlády Jaroslavy Němcové (ANO).