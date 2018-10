Nebude na důchody? Husákovy děti jsou tikající bombou. První návrhy reformy

"Stanovili jsme si základní výchozí body k takzvané důchodové reformě. My jsme diskutovali okruh asi čtyř nebo pěti témat. Shodli jsme se, že se musí urychleně provést analýza, jakým způsobem vůbec funguje důchodový systém," uvedla Schillerová.

Zmínila nižší penze žen. Podle důchodové statistické ročenky průměrný starobní důchod v Česku dosáhl loni na konci roku 11.850 korun. Průměrný senior pobíral 13.076 korun a průměrná seniorka 10.758 korun. V penzi se tak odrážejí nižší výdělky žen. Průměrná mzda žen je zhruba o pětinu nižší než průměrná mzda mužů.

"Legislativní návrh se zavázala paní ministryně práce (Jana Maláčová z ČSSD) předložit do poloviny příštího roku," řekla Schillerová.

Jednat by se mělo také o případném dřívějším odchodu do penze u lidí v náročných profesích. To požadují zejména odbory. Zatím mohou o několik let dřív chodit do důchodu horníci. Do roku 1993 existovaly v ČR důchodové kategorie. Ve třetí byla většina zaměstnanců, ve druhé lidé z náročnějších provozů a v první pracovníci z rizikových míst, tedy třeba právě horníci. Pro získání penze stačilo ve druhé a první kategorii odpracovat méně let.

Podle doporučení důchodové komise, která fungovala v minulém volebním období, by lidé měli mít pro přechodnou dobu 15 či 20 let podmínky pro dřívější odchod do penze. Pak by už mohli mít na předčasný důchod našetřeno. Zaměstnavatelé by mohli mít povinnost spořit jim. Zavést by se mohlo nové pojištění, které by platily firmy, radila komise.

Mezi další její doporučení patřilo také postupné sbližování odvodů osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a zaměstnanců a zaměstnavatelů. Na tom se ale dnes koalice neshodla. "Neshodli jsme se na systému OSVČ, a to na návrhu, aby se snížily výdajové paušály. Hnutí ANO zásadně nesouhlasí, protože výdajové paušály - byť je máme největší v Evropě - jsou jakási velká výhoda pro naše živnostníky," dodala ministryně financí.

Podle expertů témata zásadní důchodovou reformu ale nepředstavují a vláda by měla spíš hledat řešení, jak bude celý systém vypadat, odkud bude mít příjmy, jak vysoký bude poměr důchodu ke mzdě a kolik si na penzi budou spořit lidé.

Podle propočtů nebude penzijní soustava bez reformních změn udržitelná. Problém by mohl nastat po polovině 30. let, kdy začnou do důchodu odcházet silné ročníky ze 70. let, takzvané Husákovy děti. Výdaje by tak mohly být ročně až o čtyři procenta HDP vyšší než příjmy, v dnešních cenách by tak schodek mohl činit ročně téměř 200 miliard korun, uvedli před nedávnem zástupci ministerstva práce.

Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení uvedla, že chce v důchodové reformě "konkrétní kroky bez zdlouhavých diskusí". Podstatou má být oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu. Sociální demokraté si tímto krokem ale úplně jisti nejsou. Kabinet v programu také slibuje, že vytvoří tým pro reformu, který připraví řešení se "standardem plošného zabezpečení na principu solidarity" a posílením zásluhovosti. Maláčová v srpnu ve Sněmovně řekla, že by v září chtěla mít a zveřejnit harmonogram důchodové reformy. Zatím ho nepředstavila.