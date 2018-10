Sociálka rozesílá dopisy. Češi se dozví, kdy půjdou do důchodu a kolik asi dostanou

Dopisy obsahují přehled dob důchodového pojištění, dostat by je měli lidé, kteří půjdou do důchodu v průměru za 3 až 4 roky. Konkrétně jde o muže narozené v roce 1957 a ženy, které se narodily v roce 1960. „Díky dopisům si lidé předdůchodového věku snadno zkontrolují údaje, které má Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v evidenci, aniž by si o ně sami museli úřadu psát,“ vysvětluje ČSSZ

„Tento servis pro klienty zajistí ČSSZ již počtvrté. Zkušenosti z předchozích let nám potvrdily, že i ti, kteří zatím svůj důchod příliš neřeší, si díky této službě předem ověří, zda má ČSSZ ve své evidenci úplné údaje týkající se dob jejich důchodového pojištění. Zjistí-li, že jim určitá období chybí, začnou se zajímat o to, jak a kdy mohou chybějící doby doložit, aby se v předstihu připravili na podání žádosti o důchod,“ říká zastupující ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.

Lidé však nemusí čekat jen na dopis od ČSSZ. Každý, koho zajímá, jaké jeho doby pojištění má ČSSZ v evidenci, může mít průběžný přehled. ČSSZ nabízí několik způsobů, jak ho získat. Přehled o dobách pojištění jinak samozřejmě může získat každý. Musí o něj zažádat správu sociálního zabezpečení. Nejvíc o něj stojí lidí ve věku od 50 do 59 let.

Přehled důchodových dob a důchodová kalkulačka jsou online

Na ePortálu ČSSZ má každý možnost sledovat, jaké doby ČSSZ eviduje (online služba Přehled dob důchodového pojištění) a lidé v předdůchodovém věku si navíc i snadno spočítají orientační výši starobního důchodu (online služba Informativní výpočet starobního důchodu). Přihlášení je možné cestou datové schránky, prostřednictvím tzv. eObčanky (od 1. 7. 2018 nový elektronický občanský průkaz s čipem) nebo aktivací uživatelského účtu.

Přehled důchodových dob zašle ČSSZ i na základě dopisu

Ti, kteří nemají přístup k internetu či počítači ale nemusí zoufat. I nadále mají možnost písemně požádat o vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění, který jim může být zaslán zdarma jednou za kalendářní rok.