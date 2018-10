Jste v hmotné nouzi? Stát nabízí speciální sociální dávky. Kalkulačka

Důležité je pamatovat, že v hmotné nouzi není člověk, který:

· prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním,

· není v pracovním nebo obdobném vztahu, případně nevykonává tyto vztahy alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, popřípadě člověk, který je v pracovním nebo obdobném vztahu, ale nemá z těchto vztahů v rozhodném období příjem: s výjimkou: osoby starších 68 let, poživatele starobního důchodu, osoby invalidní ve třetím stupni, osoby pobírající peněžité dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství a mateřství, nezaopatřeného dítěte, osoby pečující o dítě do desíti let závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I., osoby pobírající příspěvek na péči ve II., III., IV. stupni a osoby o ně pečující

· je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítl vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo se účastnit cíleného programu k řešení zaměstnání,

· nemá nárok na nemocenskou nebo mu náleží ve snížené výši, a to že si přivodil pracovní neschopnost úmyslně,

· je OSVČ a jeho příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásil k nemocenskému pojištění,

· neplní povinnosti zákonného zástupce dítěte spojené s řádným plněním povinné školní docházky, a byla mu uložena sankce,

· nastoupil výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byl vzat do vazby.

1. Doplatek na bydlení

Když po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení, Vám už nezbývá na živobytí, pomůže Vám stát prostřednictvím doplatku na bydlení. Tento příspěvek je určen lidem žijícím v nájmu, vlastním domě nebo družstevním bytě. Může být však přidělen i širšímu okruhu zájemců.

Žádost o něj se podává na kontaktním pracovišti úřadu práce. Důležité je, abyste splňovali základní podmínku: jako jednotlivec, rodina nebo okruh společně posuzovaných osob jste v hmotné nouzi a zároveň Vám úřad práce dal příspěvek na živobytí. V některých případech je doplatek na bydlení přiznán i těm, kteří nemají nárok na příspěvek na živobytí, ale jejich příjem dělá méně než 1,3násobek částky živobytí.

Částka na živobytí Vám bude stanovena individuálně, po zohlednění konkrétní situace, možnosti a úsilí. Na následujícím odkazu si můžete spočítat příspěvek na bydlení nebo životní minimum v roce 2018.

Doplatek na bydlení lze čerpat, když žijete v některém z druhů bydlení, jež jsou stanoveny zákonem viz. odkaz.

Žádost se podává na kontaktním pracovišti úřadu práce prostřednictvím Žádosti o doplatek na bydlení. Vlastníci a nájemci bytu by měli nejprve požádat o příspěvek na bydlení a následně o doplatek na bydlení. Je možné podat obě žádosti současně. S sebou si vždy berte průkaz totožnosti.

2. Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí úředníci přiznají jednotlivcům, rodinám nebo „okruhu společně posuzovaných osob“, kterým po zaplacení přiměřených nákladů na bydlení nezbývá víc než takzvaná částka na živobytí. Rodinou či okruhem společně posuzovaných osob se zjednodušeně myslí lidé, kteří spolu žijí na jednom místě a nějakým způsobem se dělí o náklady na více či méně společné živobytí, přesnou formulaci najdete v zákoně o pomoci v hmotné nouzi. Částka živobytí se u každého stanovuje individuálně. Úředníci zohlední vaši situaci, možnosti a úsilí, vždy ale budou vycházet z existenčního a životního minima.

V prvních šesti měsících bude příspěvek na živobytí ve výši, v jaké vám ho spočítal úřad. Po této době pak klesne na 2 200 Kč. Výjimku tvoří osoby čerpající podporu v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci nebo invalidé druhého stupně.

Pokud vynaložíte mimořádné úsilí nebo jste nějak speciálně znevýhodnění, dostanete navíc k vyměřené výši příspěvku ještě bonusy, a to:

- 484 korun, když si najdete práci alespoň na 20 hodin měsíčně nebo se přihlásíte k výkonu veřejné služby ve stejném rozsahu, případně když se účastníte projektů organizovaných krajským úřadem práce

- 2x 363 korun, pokud nemáte žádný majetek, který byste mohli prodat, nebo pohledávky, které byste mohli zpeněžit

- 605 korun, když budete veřejnou službu vykonávat ve výši alespoň 30 hodin měsíčně

O příspěvek na živobytí se žádá na krajské pobočce úřadu práce v kraji, kde máte trvalý pobyt. Vyplněnou žádost na živobytí přinesete spolu s Dokladem o výši měsíčních příjmů a průkazem totožnosti. Pokud máte děti mladší 15 let, donesete i jejich rodný list.

3. Mimořádná okamžitá pomoc

Příspěvek mimořádné okamžité pomoci je vždy jednorázový. Jde o dávku, která putuje lidem v hmotné nouzi nebo těm, které se do nouze dostanou kvůli nenadálé události - například kvůli živelným pohromám.

O mimořádnou pomoc se žádá na úřadě práce a jak vysokou dávku dostanete, bude záležet na posouzení úředníků. Nejčastěji se vypočítává opět z životního a existenčního minima:



- když vás zasáhne živelná pohroma, dostanete až patnáctinásobek životního minima jednotlivce - 51 150 Kč



- když ztratíte doklady a nemáte na zaplacení správních poplatků, můžete se obrátit na pomoc - z dávky lze pokrýt také jízdné nebo případný nocleh



- pokud nemáte na zaplacení dětských kroužků nebo školních výletů, vyplatí vám úřad až desetinásobek životního minima - tedy 34 100 Kč



- jestli nemáte na nezbytné vybavení domácnosti jako je postel, pračka, lednička nebo záchodová místa; spadají sem i dioptrické brýle, součet všech dávek na věci nezbytné potřeby nesmí přesáhnout 34 100 korun ročně



- pokud vám hrozí sociální vyloučení, přispěje vám stát až do výše 1 000 Kč - týká se to především lidí právě propuštěných z vězení, dětského domova nebo z léčebny, kde se léčili ze závislosti



- v případě hrozící újmy na zdraví například hladem vám také může zajistit dávku podle závažnosti vaší situace