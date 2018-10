Návrh ODS na odebírání dávek má šanci? Vláda je neutrální, Maláčová protestuje

Miloš Zeman přišel do Sněmovny podpořit rozpočet, výhrady měl k inkluzi

O příspěvek na živobytí nebo o doplatek na bydlení my měli podle návrhu ODS přijít lidé kvůli opakovanému rušení nočního klidu, krádežím a výhružkám nebo ublížení na zdraví. Půl roku by byli bez dávek pachatelé pravomocně odsouzení k podmíněnému trestu a až rok lidé, kteří čekají na nástup do vězení.

Poslanci ODS navíc chtějí v novele upřesnit také navázání dávek na školní docházku dětí. Pokud rodiče potomky do školy neposílají, mohou jim úřady práce podporu státu ale odebrat už nyní.

Podle občanských demokratů by se porušování povinné školní docházky mělo evidovat stejně jako ostatní přestupky. Úřady by informace o nich mohly sdílet, takže by se o přestupcích klientů dozvídaly automaticky.