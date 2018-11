Důchody v roce 2019 přehledně: Co vše se změní a kdo si nejvíc polepší?

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Vláda už dříve informovala, že mezi její hlavní cíle patří navyšování důchodů, poslanci jim tento plán posvětili. V průměru se očekává navýšení o 918 korun měsíčně. Důchodci nad 85 let dostanou tisíc korun měsíčně navíc. Zároveň se změní i složení důchodů, což se promítne v jejich valorizaci.

Kolik dostanete navíc?

Tisícovku navíc dostanou všichni senioři nad 85 let. Týkat se to má zhruba 200.000 seniorů. V roce 2019 to bude stát státní kasu celkem 2,4 miliardy.

Dál už je to o něco složitější. Každý státní důchod se skládá ze dvou složek - základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu, jinými slovy z pevné a procentní části.

Základ mají přitom všichni penzisté stejný - v roce 2018 je to 2 700 Kč. Nezáleží přitom, jaký důchod senior pobírá, jaké příjmy měl či kolik let odpracoval. Tato základní výměra důchodu od ledna příštího roku vzroste o 570 Kč na 3270 Kč.

Procentní část důchodu závisí na předchozích příjmech seniora a době pojištění, čím vyšší měl příjmy a dobu pojištění, tím vyšší je procentní výměra důchodu. Od ledna 2019 se přitom procentní výměra důchodu dle návrhu zvýší o 3,4 %.

Podle novely má pevná část penze odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo dosavadních devíti procent. Podíl zásluhové části se tak o něco zmenší. Roli to bude hrát při budoucích valorizacích. Lidé s nižší penzí si tak přilepší, ostatním porostou důchody o něco pomaleji než dosud.

Důchody se valorizují podle poloviny růstu reálných mezd a podle růstu cen – a to se ani teď nemění.

Zvýšení proběhne automaticky

Na valorizaci od lednové splátky důchodu budou mít nárok všichni příjemci státního důchodu, ať už řádného či předčasného starobního důchodu, invalidního důchodu prvního, druhého i třetího stupně i ti, kteří pobírají vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod, kterým byl státní důchod přiznán před 1. lednem 2019. Občané, kteří odejdou do důchodu v roce 2019, budou mít spočítaný důchod dle vzorečku pro tok 2019 a valorizace pro rok 2019 se jich netýká. Nárok na zvýšení důchodu tak budou mít až až od ledna 2020.

Shrňme si to. Jaké bude zvýšení důchodů v roce 2019?

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2019 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2018 tak, že se