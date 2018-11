Proč zvýšení minimální mzdy není peklo? Z platu by měli lidé žít. Ne živořit!

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Jednou z výkladních skříní vyspělosti ekonomiky je vedle produktů průmyslu i výše mezd, kterou zajišťuje lidem v ní pracujícím. A řekněme si pravdu, v tomto na tom nejsme vůbec dobře. Zatímco podle statistik dosahují naši zaměstnanci 70 % výkonu Německa jejich mzdy jsou na úrovni 30 % německých mezd. A to i přesto, že si mnozí investoři libují v tom, že jsou Češi vzdělaní, pracovití a odborníci v oboru.

Pokud tedy nejsou zaměstnavatelé ochotni přidat lidem u nich pracujícím musí zasáhnout stát. Dobře zaplacení, a tudíž i spokojenější zaměstnanci, jsou totiž i v jeho zájmu. V první řadě se rozumná vláda snaží udržet sociální smír. Nespokojení lidé totiž mají větší tendenci volit extrémisty a chodit do ulic. Ptají se „K čemu je nám růst HDP a ekonomických ukazatelů, když z toho nic nemáme?“

Babiš se evidentně poučil z osudu českých pravicových vlád, které se tak dlouho bránily zvyšování minimálních mezd a platů státních zaměstnanců, že je to spolu s jejich kauzami poslalo až na práh existence. Navíc současnou ekonomiku táhne spotřeba. Sice je to představa pro mnohé zvrhlá, ale pokud lidé více utratí pomůže to i státnímu rozpočtu.

Zvyšování minimální mzdy je důležitý pro sociální systém. Ulehčí mu na výdajích. Oficiálně u nás minimálně mzdu pobírá 150 000 lidí. Ale je zde odporný a ostudný termín pro každou společnost – pracující chudoba. To jsou lidé, kteří se v příjmech přibližují minimální mzdě, ale s platem prostě celý měsíc nepřežijí. Pokud jdou na pracovní úřad a požádají o sociální dávky, dostanou je. Kolik takových lidí u nás je? Až jeden milion! Čím více lidí se dostane z této nelichotivé kategorie, ve které lidi nežijí, ale přežívají, tím lépe nejen pro ně ale i stát a i zaměstnavatele.

I když je samozřejmě povinnosti zaměstnavatelů žehrat na toto rozhodnutí, nejde zvyšování minimální mzdy ani proti jejich zájmům. Ano, bude to pro ně znamenat více nákladů a budou muset zvýšit platy i lidem s vyššími příjmy. V současné době je to ovšem více než žádoucí. Ekonomika se dostala do situace v kapitalismu naprosto nestandardní. Je více volných pracovních míst než zájemců o ně. Pokud si chtějí udržet kvalitní pracovníky neexistuje jiná možnost než lidem přidat a udržet si je.

Pokusy o náhradu českých pracovníků hromadným náborem pracovních sil v zahraničí totiž zatím naprosto selhaly. Pracovníci z Rumunska, Polska nebo zemí Balkánu v Plzni, Rychnově nad Kněžnou nebo Libáni spíše, než aby pracovali dělají problémy a mnoho firem se pokorně vrací k dražší ale daleko více kvalitní české pracovní síle. Její kvalitu si navíc uvědomili i náboráři z Německa a Rakouska a českém rybníčku čím dál častěji loví. Jak jinak než platy a benefity s nimi mohou tuzemští zaměstnavatelé bojovat?

Překvapivě to přináší další veliký bonus zaměstnavatelům. Už Baťa věděl, že spokojení zaměstnanci se nebouří a nestávkují. Vyšší minimální mzda fakticky oslabuje radikálnost odborů. Nemusí se obávat radikálních požadavků odborů, ani toho, že se do jejich čela dostane někdo ostřejší a tvrdší, než je jejich současný předseda Josef Středula, který by dokázal zradikalizovat a vzbouřit širokou masu zaměstnanců.

Na druhou stranu by vláda pomalu měla začít uvažovat o tom, jak zaměstnavatelům zvyšování minimální mzdy osladit. V první řadě se samozřejmě nabízí snížení povinných obvodů na zaměstnance. Bohužel ve zdanění práce je ČR jedním z přeborníků v rámci celé Evropské unie. Zároveň by to bylo i dobré preventivní opatření pro případ krize. Levnější práce by v ČR mohla udržet investory a pracovní místa, která by jinak byla zrušena.

Minimální mzda a její zvyšování není zlo. Je to nutnost. Bohužel, jsou u nás stále zaměstnavatelé, kteří by rádi od zaměstnanců vybírali vstupné za přístup na pracoviště. Pokud jsou u nás lidé, kteří i přesto, že pracují osm hodin denně pět dní v týdnů, nežijí a jen přežívají, je u nás něco špatně. Pokud to neřeší zaměstnavatelé musí se zapojit stát a odbory. i přes jejich odpor. Ve výsledku, i přes reptání, jsou to i zaměstnavatelé, kteří mají z vyšší minimální mzdy prospěch. Už jen vyšší kupní síla obyvatel a vyšší obrat mnoha podnikatelům náklady na vyšší minimální mzdu mnohonásobně vynahradí.