Vzroste životní minimum? V koalici to skřípe, vládní strany se nedohodly

— Autor: ČTK

Vládní strany se ani na dnešní koaliční radě nedohodly, o kolik a kdy by se případně mohlo v Česku zvýšit životní a existenční minimum. Ministerstvo práce v úterý předloží svůj návrh s přidáním asi o 11 procent od ledna. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) novinářům po jednání řekla, že v rozpočtu svého resortu na to našla 454 milionů korun. Ministerstvo financí pod správou hnutí Aleny Schillerové (za ANO) by částky zvedlo až od roku 2020, ministryně by současně ráda provedla komplexní revizi předpisů o životním minimu.