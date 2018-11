Velká revize důchodů? Vznikne nová komise, má připravit zásadní změny

"Komise by měla fungovat tím principem, že vždy navrhneme k nějakému tématu různé scénáře řešení a budeme o nich diskutovat," řekla Maláčová.

Vytvoření důchodové komise, která by pracovala na návrhu reformních změn systému penzí, slíbily v programovém prohlášení obě Babišovy vlády. Přípravy reformy se ale za poslední rok od loňských sněmovních voleb kupředu neposunuly. Komise zástupců parlamentních stran a expertů fungovala i v minulém volebním období, reformu nenavrhla. Sestavila ale seznam otázek, jimž by politici měli věnovat pozornost.

Z vyjádření ministryně práce vyplývá, že ani navrhovaný nový tým nejspíš ucelenou reformu připravovat nebude a bude jednat o jednotlivých úpravách nynější soustavy. "Důchodová reforma je velké slovo, které tu máme 25 let. Musíme nejdřív udělat revizi (nynějších penzí)," řekl ČTK premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle něj by se komise měla nejdřív zaměřit na řešení nízkých důchodů žen a na možný dřívější odchod do penze u lidí v náročných profesích. Na těchto dvou tématech se už dřív koaliční strany shodly. Babiš dodal, že by Maláčová měla tyto návrhy předložit začátkem příštího roku.

Podle expertů a některých politiků tato dvě vybraná témata důchodovou reformu ale nepředstavují a vláda by měla hledat řešení k zajištění udržitelnosti penzí. Měla by se zajímat o to, jak bude systém vypadat, odkud bude mít příjmy, jak vysoký bude poměr důchodu ke mzdě a kolik si na penzi budou muset spořit lidé.

Podle propočtů totiž nebude penzijní soustava bez reformních změn udržitelná. Problém by mohl nastat po polovině 30. let, kdy začnou do důchodu odcházet silné ročníky ze 70. let, takzvané Husákovy děti. Výdaje by tak mohly podle nedávného vyjádření zástupců ministerstva práce být ročně až o čtyři procenta HDP vyšší než příjmy, v dnešních cenách by tak schodek mohl činit ročně téměř 200 miliard korun.