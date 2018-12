Slovenští důchodci jsou v Česku bez peněz. Mají se ještě hůř než naši

O problému dnes v Praze jednali ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a její slovenský protějšek Ján Richter (Směr-SD). Dohodli se na přípravě návrhu řešení. ČTK to řekla ředitelka ministerského odboru EU a mezinárodní spolupráce Zuzana Zajarošová.

"Situace je smutná. Slovenští důchodci tu žijí a na zaplacení potřebných sociálních služeb často nemají. Je důležité najít řešení," uvedla Zajarošová. Dodala, že ČR příspěvky na péči Čechům do ciziny vyplácí.

Na problém upozorňoval už před lety tehdejší český ombudsman Pavel Varvařovský, kterému si stěžovali slovenští senioři a seniorky. Po podnětu českého veřejného ochránce práv pak Evropská komise podala na Slovensko žalobu k Soudnímu dvoru EU. Ten rozhodl ve prospěch slovenské strany. Podle slovenského práva se poskytují příspěvky jen lidem, kteří žijí na Slovensku.

Zajarošová uvedla, že české ministerstvo práce má teď 70 žádostí slovenských důchodců o příspěvek. Podle šéfky odboru se nedá počítat s tím, že by do budoucna "problém zmizel". Se stárnutím společnosti bude péči potřebovat víc lidí. V Česku žilo na konci října přes 116.000 Slováků a Slovenek, z nich přes 50.000 natrvalo. Lidé ze Slovenska tvořili nejpočetnější skupinu cizinců v ČR. Řada z nich si už teď k sobě bere své staré rodiče, podotkla Zajarošová.

Podle ní se nyní posuzují různé varianty, jak by se problém dal vyřešit. Česká strana by například mohla slovenským seniorům příspěvek vyplatit, slovenská strana by jí pak výdaje refundovala. Česko by také případně mohlo poskytnout svůj příspěvek, Slovensko by ho mohlo dorovnat. O nejvhodnějším modelu budou jednat experti obou zemí. SR vyšle své zástupce do ČR ještě do konce letošního roku.

České ministerstvo práce už v roce 2011 nabízelo, že by příspěvek poskytovalo a Slovensko by náklady kompenzovalo. Slovenská strana to tehdy odmítla.

Česko poskytuje příspěvek na péči, za který si mají lidé uhradit opatrování v nějakém zařízení či pomoc doma. Podle závislosti na pomoci úřady vyplácejí potřebným 880, 4400, 8800 či 13.200 korun měsíčně. Slovensko poskytuje príspevok na odkázanosť, a to v pěti stupních. Na místo a péči v domově pro seniory či jiném zařízení je možné získat 96, 216, 288, 408 a 504 eur měsíčně (asi 2490, 5600, 7468, 10.580 a 13.070 Kč), v ambulantní péči pak 64, 144, 192, 272 a 336 eur (1660, 3734, 4979, 7053 a 8712 korun).