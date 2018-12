Češi volají po změně důchodového systému. Má být solidární, či zásluhový?

— Autor: ČTK

Změny v důchodovém systému by si přálo 73 procent Čechů, tedy zhruba stejně jako před dvěma lety. Z nabízených opatření by ale většinovou podporu mělo pouze rozdělení důchodů na první a druhý pilíř. Lidé naopak odmítají například prodloužení povinné doby pojištění nebo zvýšení věku pro odchod do důchodu. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).