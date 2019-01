Přídavky na děti či bydlení? Pozor, opět musíte úřadu doložit své příjmy

— Autor: ČTK

Lidé, kteří pobírají příspěvek na bydlení či přídavek na dítě a chtějí ho dál dostávat, by měli úřadu práce doložit své příjmy za poslední loňské čtvrtletí. Čas na to mají do konce března. Nárok na podporu se posuzuje každé čtvrtletí. ČTK o tom dnes informovala mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Kateřina Beránková. Někteří poslanci povinnost čtvrtletně dokládat své příjmy či výdaje na bydlení kritizují. Podle nich je to zbytečné a úředníky to zahlcuje.