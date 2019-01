Důchodci, máte se na co těšit. Máte mít mnohem víc peněz, vláda je ale projedla

Od ledna letošního roku dostali všichni Češi, kteří pobírají nějakou formu důchodu, více peněz. O tisíc korun si přilepší lidé nad 85 let a více dostanou i také důchodci s malou penzí. Podle politiků to ale nestačí a měli by mít senioři ještě více, peníze ale nejsou, a údajně kvůli vládě.