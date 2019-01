Stát chystá velkou revizi sociálních dávek. Co všechno se změní?

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Revize sociálních dávek je poměrně náročný úkol. Máme 16 druhů dávek. Do systému nelze zasahovat jednotlivě, naopak všechny pojistné a nepojistné dávky by měly být propojeny a navazovat na sebe," uvedla.

Vláda v pondělí jednala o navýšení životního minima, které slouží pro stanovení řady dávek a okruhu jejich příjemců. Maláčová navrhovala růst minima po sedmi letech o 11 procent, a to teď od ledna. Kabinet to zamítl. Proti bylo ministerstvo financí. Jeho šéfka Alena Schillerová (ANO) uvedla, že se přidání nebrání, ale až od ledna 2020.

Podle Maláčové je nutné revizi dávek provést rychle i kvůli zamýšlenému zvýšení životního minima a plánovaným školním obědům zdarma. Bezplatné stravování by měly mít podle dosavadního návrhu ministerstva školství děti z mateřských a základních škol s dětskými přídavky, které pobírají rodiny s příjmem pod 2,7násobek minima. Podle Maláčové by se tato příjmová hranice měla zvýšit. Zvětšil by se tak počet rodin s nárokem na přídavky, a tedy i na proplácené jídlo.

"Už jsme avizovali, že by mělo dojít k navýšení (příjmu domácnosti) na trojnásobek životního minima u přídavku na dítě - zvláště, pokud budeme zavádět obědy do škol pro děti s přídavky," řekla ministryně.

Peníze na sociální věci by podle ní bylo možné najít při případném "zpřehlednění a zjednodušení daňových slev", které by se měly posoudit s revizí dávek. "Nemá smysl dívat se na dávky osamoceně, je třeba je vždy vidět ve spojení s daňovými slevami. Podívat se, jak je například přídavek na dítě propojený se slevou na dítě, manželku či školkovné, aby to dohromady dávalo smysl," uvedla. Dodala, že daňové slevy pro rodiny má Česko nejvyšší ze zemí OECD, v zajištění služeb péče o děti jako školky ale výrazně zaostává.

Vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů si v programovém prohlášení předsevzala, že vyhodnotí změny v dávkách z posledních let. Podle textu se chtěla zaměřit hlavně na příspěvky pro rodiny a postižené, přídavky na děti či dávky na bydlení.

Podle legislativního plánu by Maláčová měla vládě už v dubnu a květnu předložit návrhy novel s úpravou příspěvku a doplatku na bydlení. Ministerstvo dostalo od resortu pro místní rozvoj před nedávnem cenové mapy s obvyklým nájemným v různých částech republiky. Podle nich se má stanovit maximální výše pomoci od státu. Opatření má bránit takzvanému byznysu s chudobou, kdy lidé platí za často nevyhovující bydlení majitelům z dávek tisíce.

Výsledkem novel tak pravděpodobně bude snížení dávek. Před ním už dřív varovali pracovníci z organizací na pomoc chudým. Poukazovali na to, že se lidé z předražených bytů a ubytoven nemají kam přesunout, když chybí sociální bydlení. Podle Maláčové je nutné změny provádět opatrně, aby nezhoršily situaci obětí byznysu s chudobou. "Očekávat razantní úspory několika miliard jen tím, že upravíme dávky, nelze," dodala ministryně.