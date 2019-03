Rodičovský příspěvek naštval Čechy: Za všechno může Hamáček, byl to jeho návrh, tvrdí Babiš

Značnou pozornost navýšení vyvolává oprávněně. Rodičovský příspěvek se naposledy změnil v roce 2007. Od té doby reálná hodnota příspěvku vzhledem k inflaci značně klesla. Podle analýzy iROZHLAS.cz si za příspěvek dnes koupí rodiče o čtvrtinu méně.

Ve světle těchto čísel je navýšení rodičovského příspěvku opravdu vítanou podporou pro mnohé rodiče. Jenže vláda začala ve svých slibech hledat kompromisy a tak se navýšení bude týkat jen novorozenců od 1. 1. 2020. Nejdřív se k příslibu vládní představitelé hrdě hlásili, ovšem následně sklidili kritiku týkající se absurdních situací typu, co když se někdo narodí 31. 12. 2019? Nedostane nic. Ovšem je pochopitelné, že podobná legislativní úprava vyvolává nedůvěru.

Další kolo přestřelky mezi vládními stranami se spustilo naprosto logicky na téma, kdo s podivným zlomovým datem přišel. Z hnutí ANO se ozývá, že s kompromisním řešením přišli sociální demokraté. Ministryně Maláčová z ČSSD jejíhož resortu se změny týkají, tvrdí opak. "Chceme přesvědčit koaličního partnera, že je nutné podporovat všechny rodiče! Můj původní návrh měl zvýšit vyplácení rodičáku všem rodinám s malými dětmi do 4 let a i když jsem pro něj zatím ještě nenašla podporu, tak to nevzdávám a budu bojovat!" napsala na své twitterovém účtu.

Původní záměr Ministerstva práce a sociálních věcí vedeného ČSSD byl vskutku odlišný. Počítal s navýšením o 40 tis. korun, ale ve dvou vlnách a peníze se měly vyplatit všem rodičům s dětmi do 4 let.

"Hamáček sám na koaliční radě navrhl, aby se zvýšený rodičovský příspěvek vyplácel od ledna 2020 pouze rodičům novorozenců. Dnes ale sociální demokracie svými prohlášeními popírá sama sebe. Určitě nemám problém jednat dál s tím, že ministryně Maláčová najde, jak teď prohlašuje, ve svém resortu potřebné peníze," řekl k situaci předseda vlády Babiš pro Hospodářské noviny.

Vládní strany si za svým rozhodnutím příliš nestojí, pokud si vláda představovala jiný návrh, proč s ním nepřišla rovnou?

Není divu, že opozice se prezentovanému představení vládních činitelů zákeřně pošklebuje.

"Nikdo to nenavrhl, nikomu ten nelogický návrh nepřišel na koaliční radě divný a až po vlně kritiky se probudí a teď to jako malí kluci háží jeden na druhého..... něco jako z cyklu... nic jsme neplatili a ta částka také nesouhlasí," napsal na sociálních sítích například lidovec Marian Jurečka.