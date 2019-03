Jak to bude s rodičovskou? Vládní koalice rozhodne do konce května

"Rodičovská je součástí rozpočtu. Vláda první verzi bude schvalovat do konce května, finální verzi pak do konce září. K rodičovské se určitě budeme vracet," řekl novinářům premiér. Dodal, že zlepšení situace rodin nespočívá jen ve zvýšení nemocenské. "Je to i o dětských skupinách, možnosti zaměstnávání, o ceně mateřské školy, hygienických předpisech," dodal Babiš.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že řadu opatření obsahuje její prorodinný balíček. Už dřív řekla, že by měl obsahovat čtyři zásadní opatření - zvýšení rodičovské, stanovení financování dětských skupin, úpravu sdílených pracovních míst a zálohované výživné.

Oznámení o zvýšení rodičovské jen rodičům novorozenců vyvolalo bouři mezi rodiči malých dětí a tisíce odmítavých reakcí na sociálních sítích. "Tedy dá se říci, že takhle to určitě nezůstane! Minimálně tenhle náš cíl je už skoro splněn!" uvedl po setkání s premiérem Štros z facebookové skupiny Chceme spravedlivý rodičovský příspěvek! V ní se ale diskutující neshodli. Vznikla proto už i další skupina s názvem Spravedlivý rodičovský příspěvek bez kompromisu, která prosazuje navýšení dávky všem rodinám.

Zvýšení rodičovské o 80.000 korun na 300.000 korun Babišova vláda slíbila v programovém prohlášení. Loni koaliční strany debatovaly o tom, že kvůli vyšším výdajům přidání rozdělí. Chtěly dávku zvednout nejdřív o 40.000 korun od letošního pololetí a do konce volebního období pak o zbývajících 40.000. Minulý rok v listopadu koalice ale oznámila, že rodičovskou zvýší všem od roku 2020 o 80.000 korun. Minulý týden se pak dohodla na tom, že by víc měli dostat od ledna jen rodiče novorozenců.

Podle Štrose premiér uvedl, že za nejvhodnější považuje zvýšení dávky všem, kteří ji budou zrovna dostávat. Koalice ale bude jednat i o dalších variantách, jejichž náklady propočítá. Rozhodne do konce května, jaký návrh zapracuje do návrhu zákona a pošle poslancům. Sněmovna by měla projednávat i poslaneckou novelu, podle níž by rodiče měli mít možnost na dítě vyčerpat celou částku. Nyní se po narození dalšího potomka čerpání zastaví a začíná od začátku u dalšího příspěvku. "Lidé tak nebudou trestáni za to, že si další dítě pořídí příliš brzy," dodal Štros.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že na zvednutí dávky všem domácnostem s dětmi do čtyř let by bylo potřeba najít osm z celkových 11 miliard korun. Její resort je ve svém rozpočtu ale ušetřit nedokáže, dodala.

Zastánci navýšení rodičovské poukazují na to, že se příjmy rodin po narození potomka hluboko propadnou. Uvádějí, že zatímco ceny rostou, dávka se neupravovala. Někteří ekonomové a odborníci na sociální problematiku ale zas upozorňují na to, že Česko má ve srovnání s cizinou rodičovské volno výrazně delší a má také nízkou zaměstnanost matek.