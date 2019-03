Vláda zatím nechválila zvýšení důchodů, objevil se zádrhel

Ministerstvo práce navrhovalo, aby se podíl pevné části důchodu k průměrné mzdě zvedl z nynějších deseti procent na 10,6 procenta. Posílila by se tak solidarita a oslabila zásluhovost penzí. Ministerstvo financí v připomínkách k novele uvedlo, že důchodový systém je už tak vychýlený víc k solidaritě, takže její další posilování není žádoucí. Babiš řekl, že o vlivu solidarity a zásluhovosti musí oba resorty ještě jednat.

"Čekám, že na příští vládě už to schválíme," řekl premiér. Zdůraznil, že růst důchodů v průměru o 900 korun ale platí, protože už se na něm minulý týden dohodla koalice ANO a ČSSD.

Jak přesně penze od ledna porostou, bude jasné až v létě podle vývoje růstu mezd a cen. Podle odhadů by valorizace měla činit v průměru 700 korun. Nad zákonná pravidla by se tedy muselo přidat dalších 200 korun. Navíc by to příští rok stálo 7,5 miliardy korun. V dalších letech by byla částka ještě vyšší.

Průměrný starobní důchod na konci loňska činil podle České správy sociálního zabezpečení 12.418 korun. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) se od ledna zvedl zhruba na 13.300 korun. Autoři novely uvedli, že je potřeba dál zvyšovat životní úroveň důchodců a posílit poměr průměrné penze k průměrné mzdě, který klesá. Loni činil asi 38 procent.

Penze se skládá ze dvou dílů. Pevná část, která je stejná pro všechny, odpovídá od letoška deseti procentům průměrné mzdy a činí 3270 korun. V zásluhové procentní výměře se odráží odpracované roky a výše výdělků a odvodů.

Babišova vláda prosadila od letoška zvýšení podílu pevné části penze k průměrné mzdě z devíti na deset procent, jak si předsevzala v programovém prohlášení. Posílila se tak solidarita a oslabila zásluhovost. Už v minulosti přitom malou zásluhovost českých důchodů kritizoval Ústavní soud. Aby u něj změna ve složení penze neskončila, všichni lidé se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí dostali od letošního ledna 300 korun měsíčně navíc do pevného důchodového dílu.

Ministerstvo práce navrhuje teď podobný postup. Podíl pevné části důchodu k průměrné mzdě chce znovu zvednout, a to z nynějších deseti na 10,6 procenta. Všichni lidé s nějakým důchodem by tak dostali příspěvek 200 korun měsíčně nad běžnou valorizaci. Podle autorů novela přilepší lidem s nízkou penzí a důchody se budou ještě víc nivelizovat. Většině lidí totiž porostou pomaleji než dosud.

Podle ministerstva financí dodatečné výdaje "výrazně překračují možnosti státního rozpočtu", zhoršuje se udržitelnost a systém se ještě víc vychyluje směrem k solidaritě. Oslabování zásluhovosti kritizovala pravicová opozice. Podle informací ČTK má s další nivelizací důchodů problém i řada poslanců vládního ANO. Poukazují na to, že se vláda v programu zavázala ke zvýšení podílu pevné části penze z devíti na deset procent, což už splnila.